Última etapa da vacinação contra a raiva animal acontece no mês de dezembro em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 16:12

Rio - A Prefeitura do Rio irá intensificar a vacinação contra a Raiva Animal, neste sábado, 15, em bairros próximos ao local em que o cachorro morreu. A campanha de vacinação acontecerá entre às 9h e às 15h em Jardim América, Parada de Lucas e Vigário Gera, Zona Norte. Este foi o primeiro caso da doença no estado desde 1985.

O caso de raiva preocupa as autoridades veterinárias do Rio e de Duque de Caxias. O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara dos Vereadores, Luiz Ramos Filho (PMN), defende que a vacinação é essencial para a saúde dos pets.

Publicidade

“Muitos tutores não estão levando os animais para vacinar. Em 2019, o ministério da Saúde não fez a sua parte: deixou de nos enviar as vacinas, apesar dos nossos protestos e constantes pedidos. Mas no ano passado tivemos campanha de vacinação e o município vacinou apenas 390 mil cães e gatos. Isso é muito pouco. Deveríamos ter vacinado ao menos 80% da população, algo em torno de 520 mil animais. Eu faço um apelo para que os tutores não deixem de levar os animais para vacinar. a raiva não tem cura, mata”, afirmou Luiz Ramos Filho, que completou:

“A vacina é gratuita. Se não der para levar no sábado, durante a semana tem vacinação permanente no instituto Jorge Vaitsman e no Centro de Controle de Zoonoses em Santa Cruz. Não deixe de vacinar o seu animal. Raiva mata”.

Publicidade

De acordo com o tutor do animal, o cão teve contato com um morcego no dia 26 de março, mas só apresentou os primeiros sintomas da doença, como baba e falta de coordenação, na última semana. O pet chegou a ser levado a dois veterinários, mas não resistiu. O cachorro vivia com o dono em um bairro de Belford Roxo e costumava passear com o mesmo em bairros da Zona Norte do Rio, como Jardim América.

Locais de vacinação:



Clinica da Família Eidimir Thiago de Souza - Rua Cordovil , 1242 - Parada de Lucas



CMS Nagib Jorge Farah - Praca Miguel Cheib S/N - Jardim América



Praça Catolé da Rocha - Vigário Geral