Por O Dia

Publicado 22/05/2021 12:14

A Patrulha Agrícola de Paty do Alferes já beneficiou 490 produtores de diferentes localidades do município nos 4 primeiros meses do segundo mandato de Juninho Bernardes e Arlindo Dentista, segundo informa a prefeitura. A Patrulha conta com 2 retroescavaderias, 2 tratores, 2 pás mecânicas, 2 caminhões, 1 patrol e 1 escavadeira, que realizam ações de melhorias em propriedades particulares e estradas vicinais de Paty.



O produtor rural interessado em contar com os serviços da Patrulha Agrícola deve procurar a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, das 7h às 16h, munido de identidade, CPF, comprovante de residência e endereço da propriedade para agendamento. “A pedido do prefeito Juninho e do vice Arlindo, realizamos ações em lavouras, currais, ensabraimento de estradas vicinais, terraplanagem para estufas, poças d'água para lavoura, dentre outras atividades. Nosso trabalho ajuda quem trabalha no campo a conseguir acesso às máquinas, oportunizando novas plantações e investimentos em lavoura e também pecuaristas, fazendo Paty crescer, gerando mais trabalho e renda", disse o secretário José Renato Oliveira.



O agricultor Danilo Spinelli, da terceira geração da família produtora de tomates da Fazenda Guaribu, comentou o serviço da realizado em sua plantação: “Graças ao intensivo apoio da Patrulha Agrícola na terraplenagem integral do terreno e outras ações de suporte, estamos fazendo o investimento de 3 novas estufas. Quero parabenizar a toda equipe a agradecer a prefeitura pelo excelente trabalho”. O pecuarista Alexandre Silveira, da Boa Vista, também destacou o trabalho da Patrulha: "Eu tinha uma área improdutiva e queria trabalhar nela. Com o apoio da Patrulha Agrícola, foi feita uma drenagem para a capinheira e um platô para a montagem do meu curral. Hoje, eu e minha família nos sustentamos do gado de leite e corte que criamos aqui".