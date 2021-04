Fundec investe em projeto educacional para jovens rurais Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 11:13

Duque de Caxias - O secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, se reuniu com o presidente do Instituto Besouro de Fomento Social, Vinicius Mendes, visando encontrar soluções para melhorar a qualidade de vida e acesso à educação para os jovens rurais de Duque de Caxias. Além disso, foi apresentada uma proposta para gerar empreendedorismo e mão de obra qualificada através da Fundec.



O encontro contou com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e Pesca, André Leonardo, da diretora de educação da Fundação, Alcineia de Oliveira, e do coordenador da juventude, Ewerton Panda.



Durante o debate, foram estudadas maneiras que possibilitam o acesso de jovens e adultos a investirem em seu próprio negócio, com o objetivo de estimular o microempreendedorismo rural, tendo em vista que atualmente a zona rural da cidade representa uma parcela significativa na cidade.

O secretário André Leonardo afirmou o compromisso que a Prefeitura de Duque de Caxias tem com as pessoas que vivem do seu plantio e a importância deste projeto em um solo rico como o da cidade.



"A secretaria de agricultura abraçou esse projeto em parceria com a Fundec cuja finalidade é alcançar jovens rurais e urbanos do município, desde o seu plantio, mas principalmente na saída deste produto. Se analisarmos hoje, cerca de 53% do território de Duque de Caxias é rural, portanto, nada mais importante que nós expandirmos esse solo rico e levar o empreendedorismo para que esses jovens pequenos agricultores se tornem grandes empresários’’, comentou André Leonardo.



"É a formação do jovem, a formação do empreendedor na área rural. Discutimos também projetos envolvendo a área tecnológica como as startups, que são essenciais no mercado. Vamos continuar trabalhando junto com o prefeito Washington Reis para que a parceria entre a prefeitura e a Fundação possa formar mais profissionais na área da tecnologia’’, concluiu Eduardo Moreira.