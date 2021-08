96º DP Miguel Pereira - Divulgação

Publicado 25/08/2021 14:32

Policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira prenderam um homem procurado por descumprimento de medidas protetivas. Segundo a PCERJ informou nesta quarta-feira (25), a prisão foi realizada ontem, em Miguel Pereira, na região do Vale do Café. Após cumprimento do mandado de prisão pendente, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe.