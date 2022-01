André Português e Pedro Paulo, prefeito e vice de Miguel - Divulgação

André Português e Pedro Paulo, prefeito e vice de MiguelDivulgação

Publicado 24/01/2022 13:28

A prefeitura de Miguel Pereira deu o pontapé inicial nas obras dos pontos de ônibus do município com a visita do prefeito André Português e do vice Pedro Paulo Quinzinho ao 2º Distrito, em Governador Portela. No total, 72 pontos serão revitalizados de forma integrada ao Novo Centro, projeto que visa a transformar a estética de Miguel Pereira com melhoria de fachadas, mobiliário urbano, fiação e vias.

Os pontos de ônibus serão construídos do Apropal até o Clube Velho, todos obedecendo ao

padrão estabelecido no projeto do Novo Centro. Além da estética, a prefeitura ressalta que tem o objetivo de oferecer locais adequados e confortáveis para que os moradores aguardem a chegada dos ônibus, com iluminação, segurança e proteção contra os efeitos do clima.