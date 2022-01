Miguel Pereira fica no Vale do Café - (Imagem: Reprodução/Luan Costa)

Publicado 25/01/2022 14:41

No início de fevereiro, a prefeitura de Miguel Pereira vai abrir a atualização do cadastro para transporte universitário gratuito. Os interessados devem se dirigir à Secretaria de Educação entre os dias 1º e 4 de fevereiro, das 7h às 17h. Os alunos devem levar certidão de nascimento ou identidade, comprovante de residência, comprovante de matrícula e tipo sanguíneo. Caso seja menor de idade, é necessário apresentar identidade e CPF do responsável.