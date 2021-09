Alunos participaram da ação ambiental em Palmares - (Divulgação)

Publicado 23/09/2021 13:22

Em comemoração do Dia da Árvore, a prefeitura de Paty do Alferes, por meio das secretarias de Educação e de Meio Ambiente, lançou o Caminho das Águas no último dia 21, projeto que tem como objetivo proteger, conservar e melhorar a qualidade ambiental dos corpos d’água localizados no entorno das unidades escolares do município. A primeira unidade escolar a receber o projeto foi a E. M. Dr. Álvaro Soares, em Palmares. Os alunos do 5º ano plantaram mudas de essências florestais nativas às margens do córrego localizado próximo à escola. A ação teve o apoio da AMA-Palmares e do COMDEMA. Ao total, foram plantadas 60 mudas em Palmares, junto ao córrego, no centro do Bairro, dentro do espaço da AMA PALMARES (mata ciliar). Entre as mudas nativas da Mata Atlântica estavam oiti, timbu, mulungu, pau-formiga, amora, fedegoso, castanha-maranhense, jacarandá mimoso, jatobá, orelha-de-macaco, ipê-amarelo, araçá-pitomba, ipê-roxo.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente, o projeto idealizado pela professora Rosilene Stumbro e pelo engenheiro ambiental Stéphano foi prontamente abraçado pela equipe de Educação Ambiental, composta pelo diretor Rondinelli Barbosa e pela professora Rosane Curityba, e vai se estender para o próximo ano ao lado de outras iniciativas de preservação do município. “Este é um projeto muito importante, envolve o nosso setor de Educação Ambiental e a secretaria de Educação. Fizemos esta ação, em alusão ao dia Mundial da Limpeza da Água, 19 de Setembro e, ao Dia da Árvore, 21 de Setembro, mas o projeto se estenderá também para o ano de 2022, quando alcançaremos todas as escolas municipais. Nosso intuito é chamar a atenção da comunidade escolar para as necessidades de preservação das fontes de água doce, do reflorestamento das matas ciliares e da proteção das nascentes do entorno das escolas públicas de Paty do Alferes. Quero parabenizar ao prefeito Juninho Bernardes e ao vice Arlindo Dentista por apoiar nosso projeto. Palmares é um bairro onde implementamos projetos de educação ambiental, de manutenção da área verde existente e promovemos a recuperação dos mananciais que abastecem todo o primeiro distrito. Além disso, estamos dando continuidade ao projeto reflorestamento permanente, que toda semana tem o compromisso de plantar 40 mudas de árvores e já foi realizado em diferentes bairros, e o reflorestamento no município, que já realizou o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica em mais 120.000m²”, disse André Dantas.