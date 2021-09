Caminho das Águas é mais um projeto ambiental implementado em Paty - (Imagem: Divulgação)

Publicado 20/09/2021 13:59

Em comemoração ao Dia da Árvore, a prefeitura de Paty do Alferes, por meio das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente, lança amanhã (21) o Caminho das Águas, projeto que tem o objetivo de proteger, conservar e melhorar a qualidade ambiental dos corpos d’água localizados no entorno das unidades escolares do município. A primeira unidade escolar a receber o projeto será a E. M. Dr. Álvaro Soares, em Palmares. Os alunos do 5º ano vão plantar mudas de essências florestais nativas às margens do córrego localizado próximo à escola. A ação tem o apoio da AMA-Palmares e do COMDEMA.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Paty, o projeto foi idealizado pela professora Rosilene Stumbro e pelo engenheiro ambiental Stéphano e prontamente abraçado pela equipe de Educação Ambiental, composta pelo diretor Rondinelli Barbosa e pela professora Rosane Curityba. “Este é um projeto muito importante, envolve o nosso setor de Educação Ambiental e a secretaria de Educação. Vamos fazer esta ação agora, em alusão ao dia Mundial da Limpeza da Água (19 de Setembro) e ao Dia da Árvore (21 de Setembro), mas o projeto se estenderá também para o ano de 2022, quando alcançaremos todas as escolas municipais. Nosso intuito é chamar a atenção da comunidade escolar para as necessidades de preservação das fontes de água doce, do reflorestamento das matas ciliares e da proteção das nascentes do entorno das escolas públicas de Paty. Além disso, estamos dando continuidade ao projeto reflorestamento permanente, que toda semana tem o compromisso de plantar 40 mudas de árvores e já foi realizado em diferentes bairros, e o reflorestamento no município, que já realizou o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica em mais 120.000m²”, disse André Dantas.