Material está disponível na rede pública de ensino e para turistas(Divulgação)
Prefeitura de Paty lança cartilha ilustrada sobre história do município
Principal objetivo do material é apresentar a história do município na rede de ensino
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