Material está disponível na rede pública de ensino e para turistas - (Divulgação)

Publicado 16/09/2021 17:16

A prefeitura de Paty do Alferes, através das Secretarias de Educação e Turismo, lançou um novo material que conta a história do município, a cartilha Paty do Alferes: Uma História Ilustrada. O material tem como principal objetivo ser um encarte educativo para os alunos da rede municipal, mas também apresenta aspectos da cidade para os turistas. A cartilha foi ilustrada pelo designer Ricardo Galvão e conta com textos de colaboradores.

“A gente precisava de um material claro e atrativo para contar aos nossos alunos sobre a história de nosso município. Esta cartilha ensina de forma lúdica como nossa história é importante não só no estado, mas para todo o Brasil”, disse o secretário de Educação, David Mello. “Quando eu vi os desenho do Galvão, vi que era o que buscávamos para trabalho o nosso projeto de EducaTur, que visa trabalhar conhecimento sobre a história e os atrativos do município na rede municipal de ensino. Agradeço o prefeito Juninho e o vice Arlindo Dentista por possibilitarem a publicação deste material”, destacou a secretária de turismo, Dayanna Marques.



O ilustrador Ricardo Galvão agradeceu o apoio do prefeito Juninho, do vice Arlindo e dos que colaboraram nos textos, como Matheus Figueiredo, Livia Fernandes, a historiadora Lou Calainho, o historiador Sebastião Deister e toda a equipe da comunicação da prefeitura de Paty do Alferes.