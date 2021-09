Inauguração teve homenagem a dois patienses - (Imagem: Divulgação)

Publicado 09/09/2021 07:29

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, realizou a entrega oficial do espaço infantil para a comunidade do bairro Arcozelo. Duas pessoas já falecidas foram homenageadas na cerimônia, que contou com a presença de familiares e amigos de ambas, além de autoridades municipais. "O espaço infantil na praça do bairro recebeu o nome da pequena Luiza Rosa da Silva, uma criança patiense que deixou muitas saudades nos corações de todos e foi vítima de um acidente no ano passado. A Praça de Arcozelo recebeu uma placa com o nome do saudoso Oswaldo Gaspar, que em muito contribuiu para o desenvolvimento de Paty", disse a assessoria de imprensa da administração municipal.



O secretário de Esportes e Lazer agradeceu o apoio que o município vem dado para o setor. “Agradeço todo o empenho que o prefeito Juninho e o vice Arlindo Dentista, tem dado ao esporte, nossas quadras estão sendo reformadas e ampliadas, em breve faremos novas entregas ao povo patiense. Nossas escolinhas esportivas foram paralisadas por conta da pandemia, mas já estamos trabalhando medidas de biossegurança para retornarmos e estes espaços infantis são essenciais para nossas crianças. O esporte é educação, saúde e sociabilidades para nossas crianças e adolescentes”, disse Denilson Nogueira.