Deputado Eurico com autoridades em Três Rios(Imagem: Divulgação)

Publicado 08/09/2021 20:55

Em agenda pelo interior do Rio de Janeiro com seu gabinete itinerante, o deputado estadual Eurico Júnior visitou Três Rios para acompanhar, ao lado do secretário de Meio Ambiente Thiago Pampolha, os serviços do Programa Limpa Rio, no lago do Campo do América, no bairro Puryz. O programa, solicitado pelo deputado no mês passado para prevenir enchentes e promover a preservação dos corpos hídricos, foi lançado na última sexta (03). O prefeito Joa, as vereadoras Ana Carolina Junqueira, Bia Bogossian e Ana Clara, os vereadores Thelmo e Anderson Muriçoca, a ex-vereadora Ivana, que será a próxima presidente do PV, e outras autoridades participaram do evento.



Na segunda etapa da agenda, o deputado Eurico Júnior esteve em Pinheiral, onde se reuniu com Pedrosa, vereador por dois mandatos, duas vezes presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito, candidato a deputado estadual, deputado federal e a prefeito. Em seguida, na companhia de Pedrosa, foi entrevistado pela presidente da Rádio Comunitária Nova visão, Marilene Severiano. O deputado falou sobre os projetos e ações que tem realizado em benefício da população do Estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa.