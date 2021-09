Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Publicado 31/08/2021 23:53

Amanhã (1º), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes inicia a vacinação contra covid-19 dos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, segundo a orientação do Ministério da Saúde. Para se vacinar, é necessário procurar a unidade mais perto de sua residência para saber o dia de sua imunização e apresentar documento com foto; CPF, laudo médico que comprove a comorbidade e cartão SUS.



“É muito importante que todos se vacinem. Nós temos uma boa cobertura de vacinação, com mais de 60% da população vacinada, mas precisamos ampliar para estes novos grupos, a fim de combater a variante Delta que já foi detectada em nosso município. E é muito importante relembrar que todos os vacinados e os que ainda não se vacinaram redobrem os cuidados, fazendo o uso de máscara, higienização das mãos e evite aglomerações. Somente juntos vamos conseguir combater a covid-19”, disse o secretário interino de saúde, Paulo José Lima.