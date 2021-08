O ex-prefeito de Paty e deputado estadual Eurico Júnior ao lado do governador e do secretário Tutuca - (Imagem: Divulgação)

O ex-prefeito de Paty e deputado estadual Eurico Júnior ao lado do governador e do secretário Tutuca(Imagem: Divulgação)

Publicado 27/08/2021 13:15

Ontem (26), a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio

de Janeiro (TurisRio) promoveram o Fórum Regional do Turismo Fluminense – Edição Vale do Café. O encontro reuniu representantes do setor para debater a retomada das atividades turísticas e foi realizado no Centro de Convenções General Sombra, em Vassouras, e seguiu todos os protocolos de segurança sanitária.

"Este fórum é muito importante para a retomada do turismo. É um momento em que podemos dar visibilidade de como a nossa Paty está preparada para ofertar o que mais as pessoas têm buscado no turismo: tranquilidade com atrativos para toda a família curtir com segurança. Na parte externa, levamos nossos empreendimentos rurais como laticínios, apiário, alambique e a Seal, além de um dos nossos receptivos que é o Alferes Extremo, com o bugre e um telão com nossos principais pontos turísticos onde as pessoas podem tirar fotos, demonstrando o que nossa cidade tem de melhor para o turista”, disse a secretária Dayanna Marques.



Cada um dos 15 municípios que compõem a região puderam expor seus atrativos e projetos, e Paty se destacou ao mostrar o potencial do seu do turismo rural. A Secretaria de Turismo do município montou uma exposição em que apresentou material de divulgação das rotas rurais do turismo patiense e de todo o trade do município, além de oferecer aos visitantes degustação de produtos como mel, queijo, cachaça, doces e tomates grapes e um brinde especial.



O evento em Vassouras faz parte do programa ‘Turismo RJ + Perto’, que visa a integração e união de esforços de todos para o desenvolvimento do setor no cenário de retomada das atividades no avanço da vacinação e no pós-pandemia. O Fórum visou fortalecer o potencial turístico existente nos municípios do Estado e aproximar cada vez mais as lideranças públicas estaduais das cidades do interior. O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, conduziu o evento, que contou com a presença do governador Cláudio Castro, do presidente da TurisRio Sergio Ricardo de Almeida, além de toda a diretoria da Setur-RJ e da TurisRio.