Paty fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes - (Imagem: Divulgação)

Publicado 24/08/2021 11:44 | Atualizado 24/08/2021 11:45

Agora há pouco, a prefeitura de Paty do Alferes divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município. Até ontem (23), 17.656 pessoas receberam a primeira dose e 6.120 já receberam a segunda dose ou a dose única. Localizada no Vale do Café, Paty tem cerca de 25 mil habitantes. No momento, jovens de 18 a 24 anos sem comorbidades estão sendo imunizados no município,