Deputado foi homenageado ontem (17)(Imagem: Divulgação)

Publicado 18/08/2021 15:38

Na noite de ontem (17), a Câmara Municipal de Paraíba do Sul homenageou com Honrosa Moção de Aplausos o deputado estadual Eurico Júnior (PV). Iniciativa do vereador Chiquinho e aprovada por unanimidade pelos parlamentares, a moção foi entregue em virtude do projeto de lei de autoria do deputado aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), a pedido da vereadora Tia Norma e do padre Márcio Damasceno, que tornou a Festa de Bom Jesus de Matosinhos Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.



A solenidade contou com a presença do padre Márcio Damasceno, dos vereadores Tia Norma, Canela, André Salgueiro, Maninho Magdalena, Chiquinho, Leo Correa, Guilherme Véi, Eliel, do ex-prefeito Gil Leal, dos ex-vereadores Edmario Miguel e Marcinho de Werneck, do suplente de vereador Caio Tavares e do secretário municipal de Saúde de Paty do Alferes e sul-paraibano Pagé, entre outros. "Foi uma honra ser homenageado na Câmara de Paraíba do Sul no Dia Nacional do Patrimônio Histórico, especialmente por esse projeto, que vai colaborar para que a Festa de Bom Jesus de Matosinhos, o segundo maior evento religioso do nosso estado, tenha o reconhecimento que merece. Agradeço aos parlamentares e autoridades que estiveram presentes à entrega da moção, realizada após uma justa homenagem aos bravos servidores da área de saúde do município, que têm se superado durante a pandemia”, disse Eurico.

O deputado também disse que a população de Paraíba do Sul pode contar com o seu trabalho na Alerj e junto às secretarias e órgãos do governo do Estado na solicitação de melhorias para os moradores do município. Segundo a assessoria de Eurico, estão entre suas indicações: recursos da Alerj, no valor de R$ 1 milhão, para aplicação na área de saúde e no combate à Covid-19, a ser liberado esse mês; ambulância para o transporte de pacientes do município; recursos para a reforma do hospital; recursos para a Saúde Básica do município, no valor de R$ 300 mil, liberados de emendas do deputado federal Felício Laterça; pavimentação de seis quilômetros no trecho de Estrada entre Cebolas (distrito de Paraíba do Sul) e Secretário (distrito de Petrópolis); recapeamento da RJ-131 ligando Werneck a Santo Antônio; recapeamento da RJ-143, que atende este município e os de Mendes, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Miguel Pereira e Paty do Alferes no transporte de alunos do Centro Universitário de Valença (UNIFFA); implantação de Patrulha Agrícola; construção de 100 casas populares; torre de celular para que moradores de Sardoal possam ter acesso à internet; e asfaltamento da RJ-123, ligando Vista Alegre em Paty do Alferes a Sertão do Calixto, em Paraíba do Sul