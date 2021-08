Prefeito em seu discurso de inauguração - (Imagem: Divulgação)

Publicado 16/08/2021 12:36

Na última sexta-feira (13), o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, inaugurou a reforma da Escola Municipal Deolinda da Fraga, do Barro Branco. A unidade de ensino infantil teve seu espaço ampliado em 100%, com área externa coberta para recreação infantil, amplo refeitório e cozinha adequada ao uso, com novo piso, pintura, instalações elétricas e hidráulicas. A escola também ganhou novos banheiros, área de serviço, cozinha, dispensa, sala de professores e um pátio coberto.



O prefeito ressaltou que a educação é uma prioridade no município. “Quero agradecer a Deus por esta vitória coletiva, a toda a equipe da prefeitura e ao meu pai, deputado Eurico Júnior, que iniciou esta obra enquanto era secretário de educação. Quero agradecer à Câmara dos Vereadores pelo apoio, à equipe das secretarias de planejamento e da educação por lutar com tanta burocracia para mais esta entrega que estamos fazendo. Investimos muito na Educação e vamos investir ainda mais neste nosso mandato. Não vai faltar investimentos para a educação de Paty ser a melhor do estado”, disse Juninho.



Eurico Júnior relembrou que em seu primeiro mandato como prefeito construiu esta escola. “Nós conseguimos o terreno de doação do saudoso Totonho Rosa e naquela época fizemos um trabalho de qualidade. Hoje, com muita alegria tenho orgulho de meu filho está inaugurando esta bela reforma e ampliação. Enquanto eu era secretário de educação dele, ele e Arlindo me chamaram dizendo que queriam investir em educação. Começamos os trabalhos de reforma de 7 escolas e o projeto para a construção de uma nova. Parabéns prefeito Juninho, vice Arlindo, toda equipe da prefeitura e toda a comunidade do Barro Branco por mais esta conquista”, disse o deputado estadual. “Hoje li uma frase bem propícia para o momento, Abraham Lincoln disse: 'Juntos ficaremos de pé, divididos ficaremos no chão'. Vemos, hoje, em Paty, o executivo e o legislativo se unindo para o melhor da educação. A administração do Juninho e do Arlindo tem feito muito pela nossa educação, não só nos espaços físicos, mas em projetos pedagógicos e valorização dos professores. Neste período de volta às aulas seguindo todos os critérios de biossegurança necessários, contar com instalações amplas e reformadas é essencial. O nosso prefeito e o deputado Eurico Júnior tiveram visão de que nossas escolas precisavam de reforma antes da pandemia, e agora nossos alunos, em sua maioria, vão poder contar com novas instalações. E estamos trabalhando para mais coisas boas para a nossa educação, que em breve vamos divulgar”, comentou secretário David de Mello Silva.