Paty do Alferes fica no sul do estado do RioDivulgação

Publicado 11/08/2021 17:00

Amanhã (12), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes vai iniciar a vacinação contra covid-19 de pessoas sem comorbidades de 25 a 30. As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde, mas é necessário que o cidadão entre em contato com a mais próxima de sua residência para saber o dia de sua imunização. No dia marcado, será necessário apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.



A coordenadora de imunização de Paty destaca o empenho da equipe para o avanço da imunização na cidade. “Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para vacinar o maior número de pessoas, por isso temos conseguido ampliar a vacinação. As vacinas estão chegando aos poucos, e à medida que recebemos mais doses, vamos ampliar as faixas etárias””, disse Kelly Tashima.