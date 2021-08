Vereadores de Paraíba do Sul foram ao Rio acompanhar votação - (Imagem: Divulgação)

Publicado 12/08/2021 14:01

Ontem (11), a Festa de Bom Jesus de Matosinhos de Paraíba do Sul foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O projeto de lei nº 4513/2021 aprovado é de autoria do deputado estadual Eurico Júnior (PV). Realizada anualmente no último domingo do mês de agosto, a Festa de Bom Jesus é o segundo maior evento religioso do Estado.

Apresentado à Alerj no dia 7 de julho, à pedido da vereadora Tia Norma e do padre Márcio Damasceno, o projeto foi aprovado por unanimidade no plenário da Casa, na presença do padre, da vereadora, dos vereadores Chiquinho e André Salgueiro, do suplente de vereador Caio Tavares, de Edimário Miguel, Ivair Teles, Juarez e professor Rafael Rangel, que viajaram de Paraíba do Sul ao Rio para acompanhar a votação. “Como deputado estadual e morador do interior, além de integrante da Comissão de Turismo da Alerj, fico muito feliz de poder colaborar com o reconhecimento, ainda maior desta festa, que está completando 248 anos, com a visita de mais de 60 mil fiéis de várias cidades do Brasil a cada ano. Patrimônio cultural e religioso do nosso estado, a Festa de Bom Jesus de Matosinhos fortalece a identidade sul-paraibana e impulsiona o turismo religioso local, gerando novos empregos e renda”, comentou Eurico.



O projeto de lei tramitou em regime de urgência e recebeu o apoio do presidente da Assembleia, o deputado André Ceciliano, que foi ao gabinete de Eurico antes da votação para cumprimentar e parabenizar o padre, os vereadores e os demais moradores do município que prestigiaram a votação. “Solicitei urgência na tramitação para que, na data da Festa, que esse ano será no dia 29, o projeto já estivesse aprovado e o evento declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Estarei lá nessa data prestigiando o evento. Esse é um dia muito especial para mim”, explicou o deputado Eurico. Após a aprovação do PL, que recebeu elogios de vários parlamentares durante a sessão, 14 deputados solicitaram coautoria do projeto.