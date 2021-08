Casa do Empreendedor fica na Rua Cel Manoel Bernardes - (Imagem: Divulgação)

Casa do Empreendedor fica na Rua Cel Manoel Bernardes(Imagem: Divulgação)

Publicado 17/08/2021 17:38

A prefeitura de Paty do Alferes transferiu a Casa Do Empreendedor para a nova sede do executivo municipal. A partir de agora, o atendimento acontece no térreo do prédio localizado na Rua Coronel Manoel Bernardes, n°157.



A Casa do Empreendedor atende o empresariado local e os interessados em exercer atividades do tipo, oferecendo gratuitamente consultoria em assuntos inerentes, com suporte profissional. Entre os serviços oferecidos estão orientações para abertura de Empresa e MEI (Micro Empreendedor Individual); Plantão Fiscal; orientação para microcrédito; Mapa - Empresas Constituídas; capacitação por segmento com apoio de instituições; Banco de Empregos e Oportunidades. Segundo o secretário de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico, a mudança de endereço vai facilitar o atendimento ao cidadão. “O novo endereço é mais central e permite ao empreendedor resolver as pendências de seu empreendimento em um mesmo endereço”, explica Henrique Gonçalves.



Publicidade

O atendimento da Casa do Empreendedor acontece de segunda a sexta, entre 9h e 18h. Para mais informações, basta ligar para (24) 98166-8275.