Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 17/08/2021 18:23 | Atualizado 17/08/2021 20:06

A Secretaria de Saúde de Paty do Alferes anunciou que vai iniciar a vacinação para pessoas de 18 a 24 anos sem comorbidades no próximo sábado (21). A imunização desse grupo será realizada no drive-thru de Arcozelo, das 9h às 17h, e o cidadão deve apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.



O secretário interino de Saúde comentou o avanço da vacinação no município. “É muito importante que todos desta faixa etária se vacinem. Nós temos uma boa cobertura de vacinação, mais de 60% dos patienses já foram vacinados, conseguimos reduzir em 80% o número de óbitos em julho, mas agora é essencial que todos continuem colaborando. Nós tivemos a primeira confirmação de um caso da variente Delta em nosso município, e estudos apontam que ela é altamente mais contagiante, então é essencial que todos se vacinem e continuem os cuidados obrigatórios, como uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações”, explica Paulo José Lima.