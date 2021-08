Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Publicado 19/08/2021 13:24

A prefeitura de Paty do Alferes abriu as inscrições para o Aprova Paty, curso intensivo e gratuito de preparação para o ENEM 2021 nas disciplinas de Língua Portuguesa, Redação, Matemática, História, Geografia, Biologia, Inglês e Filosofia. Alunos que cursam ou concluíram o 3º ano do Ensino Médio podem se inscrever de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação (Rua Capitão Zenóbio, 670), de segunda a sexta, entre 9h e 17h, ou virtualmente até o dia 31 de agosto. Os documentos necessários são comprovante de residência, identidade, CPF e declaração de escolaridade.

As aulas, que começam no próximo dia 2 de setembro, serão ministradas na Escola Municipal Liddy Mignone (Arcozelo) e na E. M. José Eulálio de Andrade (Avelar) às segundas, terças e quintas, das 18h às 21h20. "O prefeito Juninho e vice Arlindo Dentista tem como prioridade a educação e estamos muito felizes de conseguir implementar novamente este curso intensivo preparatório para o ENEM em nosso município. Este ano, conseguimos ampliar o projeto que será ofertado em Arcozelo e no Segundo Distrito, em Avelar. Quero agradecer a toda a equipe da secretaria de educação por abraçar este projeto que traz mais oportunidade para nossos jovens", disse o secretário de Educação, David Mello.