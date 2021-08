96º DP Miguel Pereira - Divulgação

96º DP Miguel PereiraDivulgação

Publicado 24/08/2021 19:09

Após trabalho de inteligência e monitoramento, policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira e agentes do Programa Segurança Presente prenderam um homem acusado de cometer um homicídio. Segundo a PCERJ informou nesta terça (24), a prisão foi realizada ontem (23) no bairro Barão de Javary, em Miguel Pereira. De acordo com os agentes, a ação foi em cumprimento de mandado de prisão preventiva, o homem foi encaminhado para o sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.