O ambientalista Mauricio Ruiz, o presidente do Inea e o deputado Eurico - (Imagem: Divulgação)

Publicado 24/08/2021 18:42

Ontem (23), o deputado estadual Eurico Júnior se reuniu com o presidente do Inea, Philipe Campello, em companhia do ambientalista Maurício Ruiz, de Miguel Pereira. O objetivo da agenda foi tratar de dezenas de projetos e ações fundamentais para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população dos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. Um dos temas da pauta foi a fiscalização da obra da hidrelétrica da cachoeira de Monte Líbano, em Fragoso, um dos pontos turísticos de Miguel Pereira e preocupação ambiental dos moradores da região. “Com o objetivo de reduzir o problema de abastecimento de água em Paty do Alferes, solicitei a licença e outorga de diversos poços artesianos. E, ainda, expedição de licença ambiental para recuperação do antigo vazadouro de lixo, localizado no horto de Avelar, cessão de caminhão baú ou gaiola para ampliação da coletiva seletiva porta a porta nos bairros de Arcozelo, Granja e Avelar (2º Distrito do município); aprovação de proposta de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; e integração ao Programa Florestas do Amanhã e ao projeto de restauração florestal de mata atlântica pela Apa Palmares”, comentou Eurico.

Para os municípios de Paraíba do Sul, Sapucaia, Paty do Alferes e São José Vale do Rio Preto, o deputado solicitou ao presidente do Inea a implantação do programa Limpa Rio, que promove serviços de manutenção e limpeza de leitos e margens de rios e canais e evita inundações. Na pauta, também estavam pedidos de licença para implantação do areal de Demétrio Ribeiro, em Vassouras; licença para operação de transbordo em Rio das Ostras; montagem de cooperativa de catadores e caminhão coletor para Paraíba do Sul, caminhão coletor para Eng. Paulo de Frontin; visita técnica para verificar o problema do córrego que corta Cambotá, e alaga o bairro, em Valença; apuração de possíveis irregularidades na implantação do aterro sanitário de Miracema.

Eurico Júnior também solicitou ao presidente Philipe reforço na aquisição de retroescavadeira hidráulica de braço longo para retirada de entulho e de partes de barranco nas vias de acesso e estradas vicinais de Três Rios e instalação de manilhamento em Barra do Piraí, a pedido de Osires Nicodemos. “Ao final da reunião, o presidente do Inea agendou, a meu pedido, uma visita técnica ao município de Três Rios, no dia 1º de setembro, com vistas à implantação de plano de mitigação e desassoreamento da represa do campo do América, sobre o bairro Puryz”, finalizou o deputado Eurico Júnior, integrante das comissões permanentes de Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Turismo, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, entre outras, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.