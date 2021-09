Projeto foi lançado no domingo - (Imagem: Divulgação)

Publicado 31/08/2021 16:32

No último domingo (29), o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, deu início ao projeto “Paty Mais Água” com a perfuração do primeiro poço artesiano para ajudar na crise hídrica do município. A prefeitura contratou um estudo hidrogeológico e geofísico para identificar os melhores pontos de potencialidade de água na cidade. Nesta primeira etapa, estão previstas 19 perfurações de poços artesianos, todos seguindo os trâmites legais pré e pós perfuração do Inea (Instituto Estadual do Ambiente).



“Quero agradecer ao meu vice Arlindo Dentista, em especial, aos vereadores do mandato passado e o deste pelo apoio e por destinarem recursos das emendas impositivas para levarmos água ao povo patiense, e a toda equipe da prefeitura que trabalhou para ajudar nesta conquista. Esta é a meta a curto prazo para suprirmos a necessidade deste período mais crítico de seca. No entanto, além dos poços artesianos outras políticas públicas para a solução do problema de água de Paty estão sendo traçadas com metas de curto, médio e longo prazo. Nossa população pode ter certeza que estamos trabalhando muito e para a solução da falta de água em nossa Paty e vem muito mais coisas boas para melhorar a vida do povo patiense”, disse o prefeito Juninho