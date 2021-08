Ao lado de Eurico, Juninho Bernardes recebeu o certificado das mãos do governador - (Imagem: Dibulgação)

Ao lado de Eurico, Juninho Bernardes recebeu o certificado das mãos do governador(Imagem: Dibulgação)

Publicado 30/08/2021 19:26

Na última quinta (26) o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, recebeu do governador Cláudio Castro o Certificado de participação da arrecadação da concessão dos serviços da Cedae, no valor de R$60.193.071,99. A primeira parcela, que corresponde a 65% deste valor (mais de R$39 milhões) já foi depositada na conta da prefeitura.



Durante o evento, o prefeito agradeceu ao governador, à Câmara de Vereadores e ao deputado Eurico Júnior pelo apoio às demandas do município. "Este dinheiro vai ter uma parte que vai ser investido no social, fora isso ele vai ser todo investido no desenvolvimento econômico para gerar emprego e renda para nosso povo. Nenhum real vai ser investido em obra populista ou em dívida, vai ser emprego e renda na agricultura familiar, na indústria e comércio, no turismo. Até o final de 2022, vamos ter mais indústrias em nossa cidade que vão gerar mais de 500 empregos. Vamos fazer o galpão industrial para trazer mais emprego para Paty. Estamos investindo em todas as áreas para nossa cidade desenvolver. Está tudo bem planejado para fazermos o melhor investimento em nossa cidade", destacou Juninho. O governador garantiu que o estado vai continuar a apoiar o município. "O Juninho é um amigo não de agora, mas de antes de eu ser governador. Estamos trabalhando pelo desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, estamos investindo em diversas áreas e em Paty temos parceria para a construção do hospital municipal. Estamos de mãos dadas para o desenvolvimento de nosso estado", disse Castro, que também recebeu os agradecimentos de Eurico Júnior. “O governador tem me ajudado muito em todos os municípios quando pedimos. Ele é um grande político, humilde, mudou a história da política do Rio de Janeiro, salvou o nosso estado. É uma honra receber o governador a nossa cidade”, disse o deputado estadual.