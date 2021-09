Santuário realiza o segundo maior evento religioso do estado do Rio - (Imagem: Divulgação)

Publicado 31/08/2021 16:54 | Atualizado 31/08/2021 16:54

Autor de projeto que reconheceu a Festa de Bom Jesus de Matosinhos como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro Patrimônio, Eurico Júnior participou de missa no santuário localizado em Paraíba do Sul na última sexta-feira (27). Apresentado à pedido do reitor e padre do santuário, Márcio Damasceno, e da vereadora Tia Norma, o projeto de autoria do deputado estadual foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa (Alerj), no dia 11 de agosto. A festa realizada no Santuário é o segundo maior evento religioso do estado.

“Parabenizo toda a comunidade católica que, anualmente, no último domingo de agosto, prestigia essa festa, organizada com muito carinho e profissionalismo pelo Padre Márcio, com a ajuda da comunidade e com apoio de parlamentares e lideranças da cidade. Infelizmente, em virtude da pandemia que tantas vidas ceifou e continua assustando a população, a festa precisou ser cancelada. Mas estou certo que, no ano que vem, teremos o maior evento que Paraíba do Sul já sediou, agora como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro”, comentou Eurico após a missa.

Como integrante da comissão de Turismo da Alerj, o deputado tem trabalhado para incentivar o turismo religioso, uma das maiores vocações do Estado do Rio de Janeiro que, além de manter vivas as tradições religiosas e culturais, geram novos empregos e renda para a população.