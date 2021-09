Prefeito falou sobre a conquista durante a entrega - (Imagem: Divulgação)

Publicado 01/09/2021 19:30

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, entregou oficialmente ao presidente da Funarte, Tamoio Athayde, o documento de Registro de imóvel da Aldeia de Arcozelo, instrumento essencial para a conquista de recursos para revitalização do complexo cultural. O evento da entrega aconteceu na Aldeia na última segunda (30), com a presença de diretores executivos da Funarte, vereadores de Paty, o deputado estadual Eurico Júnior, secretários municipais e representantes da sociedade civil. O RGI é um requisito indispensável para a captação de recursos federais, bem como aplicação dos recursos públicos. Segundo a prefeitura, há anos a Funarte lutava por esta conquista, já que herdou o legado de Paschoal Carlos Magno depois da extinção da Fundação João Pinheiro Filho em longo processo judicial.



“A Aldeia é um complexo muito rico em cultura, história e turismo. Estou trabalhando em diferentes projetos para captação de recursos tanto de estatais quanto da iniciativa privada para transformar este importante espaço, não só para Paty, mas para toda a nossa região do Vale do Café. Nós pretendemos com estes recursos atrair não só investimentos que valorizem a rica história de nossa cidade, de onde nasceu o levante de liberdade liderado por Manoel Congo, mas também estamos trabalhando para viabilizar um Centro Educacional Profissionalizante no local com total ênfase nas atividades artísticas. Agradeço o empenho de nossa procuradoria, em especial do Dr. Marcelo Mourão e da Dra. Mayra Santana, além do cartório registral de Paty do Alferes, através da Dra. Ticiana Gonçalves Pereira Pires. Agora, não só a Funarte, com quem temos conversado bastante numa parceria de ideias para o complexo cultural Aldeia de Arcozelo, mas também o município de Paty do Alferes tem mais elementos e instrumentos legais para pleitear recursos. O povo de Paty, e principalmente os artistas de todas as artes, podem ter certeza que assim como estamos recuperando a nossa Igreja Matriz e o antigo prédio da Câmara, agora estamos mais perto de realizar o sonho de restauração da nossa Aldeia de Arcozelo”, disse o prefeito Juninho.



O Dr. Tamoio parabenizou a prefeitura pela conquista do documento e garantiu à população que está trabalhando para conseguir recursos visando a restauração do complexo cultural Aldeia de Arcozelo. "Agradeço o empenho do prefeito Juninho por conseguir este importante documento. Estamos em busca de parcerias e o documento de titularidade é essencial para isso. Iniciamos a obra de restauração na capela, vamos fazer outras emergenciais, mas precisamos de recursos externos para recuperar todo o complexo e estamos trabalhando para isso", disse ele.



O procurador geral do município explicou porque este documento é tão importante para a restauração do complexo histórico. “A prefeitura municipal de Paty do Alferes aplicou todos os conceitos da Lei Reurb (Regularização Fundiária para reconhecer o grande projeto consolidado em Arcozelo, criado por Paschoal Carlos Magno. Apesar da sentença judicial que consta de processo desde a Comarca de Vassouras, a Funarte não tinha conseguido registrar o imóvel em seu nome esbarrando em obstáculos cartorários e ausência de registro da antiga Fazenda da Freguesia. Após a autorização do prefeito Juninho Bernardes, a Procuradoria Geral de Paty do Alferes reuniu-se com a Procuradora da Funarte, Dra. Renata Renault, em meados de 2020 quando foi possível em menos de um ano concretizar um registro que se esperava há 20 anos. Sem dúvida, um momento emocionante para a Cultura Brasileira”, disse o Dr. Marcelo Basbus Mourão.