Secretário de Educação discursou no eventoDivulgação

Publicado 02/09/2021 19:48

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Educação, realizou a premiação do Concurso De Vila à Cidade- Paty do Alferes, 200 Anos de História. A idealizadora do projeto, professora Rosenea Borges Marques Goulart, faleceu de covid-19 em junho deste ano e foi homenageada com a entrega de uma placa e flores aos familiares. Conhecida como Neinha, a professora também atuou como secretária-executiva da Secretaria de Educação e presidente do Conselho Municipal de Educação, contribuindo para o ensino de Paty do Alferes e o fortalecimento dos Conselhos da Educação.

O evento contou com a parceria da Academia de Letras Joaquim Osório Duque Estrada (ALJODE), e o presidente Edmilson Lyra autografou livros ao lado do escritor Cleiton Craveiro. Os alunos e alunas premiados pelo concurso foram presenteados com livros com protagonistas negros, uma iniciativa de educação antirracista do município. De acordo com o secretário David Mello, o evento foi um momento emocionante que reforçou os laços e a importância da educação para uma sociedade mais justa. “Nós tivemos de adiar esta premiação por causa da pandemia. Conseguimos fazer agora seguindo todos os critérios de Biossegurança, fizemos uma justa homenagem a nossa querida professora Neinha que tanto se empenhou e contribuiu para a educação de Paty estar entre as melhores do estado. Também aproveitamos para incentivar os nossos alunos à leitura, visando combater preconceitos e lutar por uma sociedade mais igualitária. Quero agradecer a todos os envolvidos no evento, em especial a parceria com a nossa Academia de Letras”, disse o secretário de Educação de Paty.