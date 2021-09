Aula inaugural foi realizada no Centro Cultural - (Imagem: Divulgação)

Publicado 08/09/2021 21:01

A prefeitura de Paty do Alferes promoveu a aula inaugural do Aprova Paty, um curso intensivo gratuito para o ENEM 2021 oferecido aos alunos que concluíram ou cursam o 2° e 3° anos do Ensino Médio. A primeira aula foi realizada no Centro Cultural, com a presença de coordenadores e professores do curso e alunos, na sexta (03).



As aulas serão ser ministradas na Escola Municipal Liddy Mignone, em Arcozelo, às segundas, terças e quintas, entre 18h e 21h20. "Este curso é uma oportunidade para mais jovens patienses conquistarem o ingresso em universidades por meio do Enem. Quero agradecer ao prefeito Juninho Bernardes ao vice Arlindo Dentista por voltarmos a ofertar novamente este intensivão. Quero também agradecer a toda a equipe da secretaria de educação que está envolvida neste projeto. Em breve, teremos ainda mais novidades para estimular a formação dos jovens patienses", disse o secretário de Educação, David Mello.