Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 15/09/2021 09:25

A Secretaria de Saúde de Paty do Alferes inicia nesta quarta-feira (15) a vacinação contra covid-19 em adolescentes de 17 anos sem comorbidades que sejam moradores do município. Para receber a primeira dose, o jovem deve procurar a unidade mais perto de sua residência para saber o dia de sua imunização e apresentar documento com foto, CPF e cartão SUS.



O secretário interino de saúde falou da importância do avanço da vacinação no município. “É muito importante que todos se vacinem. Nós temos uma boa cobertura de vacinação, com mais de 72% da população vacinada com a primeira dose. É essencial que todos continuem aderindo a nossa campanha de vacinação para que juntos possamos combater o coronavírus em nossa cidade. Lembrando que as medidas de prevenção continuam: uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações”, disse Paulo José Lima.