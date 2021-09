Encontro fornece auxílio para gestantes - (Divulgação)

Publicado 16/09/2021 16:09

O Programa Criança Feliz, por meio da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação, tem realizado diversas ações visando o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância e o fortalecimento do vínculo afetivo dos familiares em Paty do Alferes. Entre os eventos recentes, destacou-se o 1º Encontro de Gestantes, que aconteceu Centro Cultural Maestro José Figueira e forneceu orientações e cuidados para as futuras mamães.



A equipe do Criança Feliz participa de seminários, palestras e cursos, realiza visitas às unidades de saúde e promove a mobilização no centro da cidade para divulgar o programa. “Este programa, financiado pelo Governo Federal, é muito importante. Ele vem para fortalecer as famílias e ajudar no desenvolvimento de nossas crianças. Toda equipe do Criança Feliz está de parabéns pelo trabalho, e quem desejar saber mais sobre este programa pode procurar o CRAS de referência de seu bairro”, disse a secretária Jeanne Teixeira.