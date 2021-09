Programa é feito nos moldes do Mais Médicos - (Divulgação)

Programa é feito nos moldes do Mais Médicos(Divulgação)

Publicado 15/09/2021 10:32 | Atualizado 15/09/2021 10:34

O prefeito e o vice de Paty do Alferes, Juninho Bernardes e Arlindo Dentista, lançaram o Mais Saúde pra Gente, programa pioneiro no estado do Rio de Janeiro baseado no Mais Médicos, antigo programa do SUS. Realizado por meio de convênio com a UniRio, o Mais Saúde pra Gente visa a formação em especialidade de Saúde da Família. Em contrapartida, os médicos vão prestar atendimento de 40h nas unidades de saúde do município. Inicialmente, 10 vagas serão ofertadas pela faculdade carioca.

A assinatura do convênio foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, com a presença do prefeito Juninho, do vice Arlindo, do presidente da FunRio, Agostinho Ascenção, do secretário municipal de Saúde interino, Paulo José Lima, da secretária municipal de Saúde, Fabiana Cerqueira, e da coordenadora de Saúde da Família, Janilsa Barros. “Com este convênio nós vamos atender diferentes necessidades do município. Primeiro, vamos ter mais médicos, mais horas de atendimento, mais cuidado com a nossa população com estes novos 10 médicos que vão prestar serviço em nossa cidade. Segundo, vamos fortalecer o SUS, porque em contrapartida teremos novos doutores com especialidade em Saúde da Família, que é a base do nosso Sistema de Saúde, com foco na prevenção e cuidado das famílias”, explicou Arlindo.



O prefeito de Paty ressaltou a iniciativa do vice-prefeito. “Quando o Arlindo me apresentou a proposta, vi a oportunidade de fortalecer nossa rede de saúde básica e ofertar mais atendimento à população patiense. Parabéns ao Arlindo, a nossa secretária Fabiana Cerqueira que vai comandar o projeto, ao Paulo Lima pelo apoio neste momento e a equipe da Saúde por esta iniciativa. Nós teremos com o projeto Mais Saúde pra Gente 1.600 horas a mais de atendimento médico em nosso município por mês, no ano são 19.200 horas, que vão dar mais qualidade de vida para nosso povo e salvar vidas. É um investimento de R$1.800.000,00 na nossa saúde”, disse Juninho. “Estamos finalizando o contrato com a UniRio, que é uma instituição renomada, e em breve será aberto o processo seletivo da Universidade para a seleção dos médicos. Acreditamos que mais algumas semanas e teremos estes profissionais atendendo nossa população”, disse o secretário interino, Paulo Lima.