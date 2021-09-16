Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 16/09/2021 14:59

De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (16) pela prefeitura, Paty do Alferes acumula 100 mortes por covid-19 e 3.465 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Ainda segundo os dados emitidos hoje, há 91 pessoas em estágio ativo de covid-19 no município. Desses pacientes, 88 estão em isolamento domiciliar e 3 permanecem internados.