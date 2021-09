Evento foi realizado na última quinta (16) - (Divulgação)

Evento foi realizado na última quinta (16)(Divulgação)

Publicado 20/09/2021 13:00

Paty do Alferes foi sede do Encontro dos Gestores de Assistência Social (COEGEMAS) da região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro. Realizada na última quinta (16) no Arcozelo Palace, a reunião contou com a presença da presidente do COEGEMAS e secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu, Elaine Medeiros; da coordenadora Regional, Priscila Soares Silva Fontes; e de gestores de Assistência Social de 7 municípios da região e suas equipes.



A secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação de Paty, ressaltou a importância dos encontros regionais que buscam a integração entre os gestores em prol do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). “Muito importantes estes encontros. É uma oportunidade de troca de experiências e de elaboração de políticas públicas coletivas a fim de fortalecer a assistência social na nossa região”, disse Jeanne Bernardes.