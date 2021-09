Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Publicado 21/09/2021 17:51



A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico, começou o mapeamento do potencial têxtil para uma nova fase de desenvolvimento da cidade. O cadastro no banco de dados pode ser efetuado por moradores do município que já atuaram, trabalham ou desejam trabalhar na indústria. O cadastramento pode ser realizado de forma virtual ou diretamente na Casa do Empreendedor (Rua Coronel Manoel Bernardes, nº 157 - Centro - Térreo), de segunda a sexta, das 9h às 18h.

O secretário municipal de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico falou sobre a importância deste mapeamento para o desenvolvimento do município. “O prefeito Juninho Bernardes determinou que iniciássemos um trabalho visando construir em Paty do Alferes uma estrutura capaz de suportar um movimento têxtil em torno da fábrica de malhas Rigotex, já instalada em nossa cidade. Este trabalho será pautado na identificação de pessoas que já tenham experiência neste segmento ou que queiram trabalhar nele. O intuito é oportunizar uma de capacitação técnica e treinamento de empreendedorismo para aqueles que queiram montar negócios afim”, disse Henrique Gonçalves.



Ainda de acordo com o secretário, a intenção é que Paty ofereça diferentes oportunidades no setor. “Este mercado tem crescido de forma significativa no Brasil, e Paty do Alferes não vai ficar fora disso. Vamos criar em torno da Rigotex uma estratégia de desenvolvimento econômico. De maneira vertical vamos trabalhar todas as etapas da construção de roupas, concepção, fabrico de malhas, corte, costura, embalagem, inclusive acessórios. Um município capaz de conceber e contribuir com o direcionamento da moda no estado do Rio de Janeiro. Estamos trabalhando para trazer empresas para Paty do Alferes e/ou ofertar que suas produções que sejam realizadas aqui”, disse Henrique, que concluiu: "As pessoas que têm interesse em participar neste movimento podem comparecer na Casa do Empreendedor, falar sobre seus empreendimentos e no que precisam de suporte. Nossa missão é atender um a um e ver em que podemos ajudar”.