Paty é uma das cidades do Vale do Café - (Divulgação)

Paty é uma das cidades do Vale do Café(Divulgação)

Publicado 24/09/2021 10:49

A prefeitura de Paty do Alferes está convidando a população do município para assistir à Prestação de Contas referente ao segundo quadrimestre de 2021. O evento será realizado na próxima terça-feira (28), às 16h30, na Câmara Municipal, mas o cidadão poderá acompanhar pelo Facebook oficial da prefeitura (@prefeituradepaty). “A prestação de contas é uma oportunidade para toda a sociedade acompanhar como está o financeiro da prefeitura e como os recursos têm sidos aplicados no município de forma transparente. Por conta da pandemia, estamos convidando os patienses para acompanhar a sessão por meio da rede social”, explica o Controlador Júlio Cezar Carvalho.