Paty fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes(Imagem: Divulgação)

Publicado 02/10/2021 15:02

A prefeitura de Paty do Alferes marcou para a próxima segunda-feira (04) o início da vacinação contra covid-19 em adolescentes de 12 e 13 anos sem comorbidades e que sejam moradores do município. Para receber a vacina, o adolescente deve procurar a unidade mais próxima de sua residência, acompanhado de um responsável, e apresentar documento com foto, CPF e cartão SUS.