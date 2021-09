Paty fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes - (Imagem: Divulgação)

Paty fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes(Imagem: Divulgação)

Publicado 25/09/2021 10:30

A Secretaria de Saúde de Paty do Alferes vai começar na próxima segunda (27) a aplicação da 3ª dose da vacina contra a covid-19. A primeira etapa vai contemplar idosos acima de 70 anos que tenham tomado a segunda dose ou dose única há seis meses e pessoas com imunossupressão grave que se vacinaram com a 2ª dose ou da dose única há mais de 28 dias. Em ambos os casos, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais perto de sua residência para saber o dia de sua imunização, munido de identidade, CPF e cartão do SUS.



A secretária de Saúde comentou a importância desta nova fase de imunização. “É essencial que este público tome a dose de reforço, uma vez que estudos apontam uma terceira dose estimularia este público de idosos e os imunossupressores a produzirem os anticorpos necessários com maior eficiência contra a doença. Assim, solicitamos a todos que colaborem com nossa campanha de vacinação indo tomar suas vacinas e que continuem se cuidando usando máscara e evitando aglomerações, para juntos vencermos esta batalha”, disse Fabiana Cerqueira.