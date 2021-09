Prefeito Juninho Bernardes acompanha as obras - (Divulgação)

Prefeito Juninho Bernardes acompanha as obras(Divulgação)

Publicado 24/09/2021 18:20 | Atualizado 24/09/2021 18:21

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, anunciou mais ações do projeto Ação Asfalto. Nos próximos dias, duas vias no Ticum (localidade do 2º Distrito), uma via em Avelar (atrás da Igreja) e uma na Mantiquira serão asfaltadas, além da rua 07 na Maravilha. Segundo a prefeitura, será aplicado um total de 1.654 metros de asfalto. Criado pelo prefeito Juninho e o vice Arlindo Dentista em 2018, o Ação Asfalto já pavimentou mais de 50 ruas em diferentes bairros do município.



Nos locais que recebem novos asfaltos, a prefeitura realiza drenagem, saneamento, colocação de caixas de coleta de água e preparação da base e sub-base. De acordo com o secretário de Obras, Alexandre Lisboa, todo este trabalho diminui em 50% os custos do projeto, além de garantir a qualidade da aplicação da massa asfáltica. “A nossa equipe está de parabéns por todo este trabalho que realizou para a preparação do asfalto. Quero agradecer ao prefeito Juninho e o vice Arlindo por acreditar em nosso trabalho e estarem fazendo história em Paty, com o maior projeto de Asfalto que o município já viu”, disse o secretário. O prefeito ressaltou a importância do asfaltamento para o desenvolvimento do município. “Este é um projeto que traz mais desenvolvimento econômico para nosso município e qualidade de vida para nosso povo. Já foram mais de 50 vias e vem mais por aí, estamos com convênio do estado, aguardando liberação para asfaltar em Campo Verde, Estrada das Antas e Granja, vamos levar a mais patienses este projeto Ação Asfalto”, revelou Juninho.