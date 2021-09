Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Publicado 24/09/2021 17:42

Amanhã (25), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes vai iniciar a vacinação contra covid-19 em adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades e que sejam moradores do município. A imunização deste grupo será realizada em todas as unidades de saúde de Paty, das 8h às 15h. Para receber a vacina, o adolescente deve procurar a unidade mais próxima de sua residência, acompanhado de um responsável, e apresentar documento com foto, CPF e cartão SUS. “É muito importante que todos se vacinem. Nós temos uma boa cobertura de vacinação, com mais de 72% da população vacinada com a primeira dose. É essencial que todos continuem aderindo a nossa campanha de vacinação para que juntos possamos combater o coronavírus em nossa cidade. Lembrando que as medidas de prevenção continuam: uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações”, disse o secretário interino de saúde do município, Paulo José Lima.