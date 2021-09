Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Publicado 28/09/2021 20:32

Amanhã (29), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes vai iniciar a vacinação contra covid-19 em adolescentes de 14 anos sem comorbidades e que sejam moradores do município. Para receber a vacina, o adolescente deve procurar a unidade mais próxima de sua residência, acompanhado de um responsável, e apresentar documento com foto, CPF e cartão SUS.