96ª DP (Miguel Pereira)Divulgação

Publicado 03/10/2021 11:32

Após monitoramento do serviço de inteligência, policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira prenderam um casal acusado pelo crime de tráfico de drogas na cidade vizinha, Paty do Alferes. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o homem e a mulher foram localizados na última sexta (1º) no bairro Pedras Ruivas, em Paty.