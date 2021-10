Comissão é composta por membros do poder público e privado - (Divulgação)

Publicado 05/10/2021 10:28

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Turismo e com apoio do Sebrae, está construindo o Plano Municipal de Turismo, que prevê o planejamento de ações e estratégias para o desenvolvimento do setor na cidade pelos próximos 10 anos. De acordo com a secretária de Turismo Dayanna Marques, uma comissão composta por membros do poder público e privado foi constituída com o intuito de definir uma política pública que promova o turismo de forma sustentável, sempre levando em consideração os interesses do visitante e da comunidade local. O segundo encontro da comissão foi realizado nesta semana no Centro Cultural.

“Agradeço ao prefeito Juninho que tem dado todo apoio ao setor e permitiu que contratássemos o Sebrae, que é sempre um grande parceiro na elaboração de políticas públicas e na gestão dos projetos. Agradeço também ao coordenador regional do Sebrae Centro-Sul, Jorge Pinho, que está sempre do nosso lado e querendo ver o turismo crescer em toda a região, ao consultor Flávio, que tem direcionado o trabalho de forma única e a toda comissão que aceitou o convite para participar deste planejamento contribuindo de forma efetiva para o desenho da nosso Plano Municipal. A população de Paty pode ter certeza que estamos trabalhando para desenvolver ainda mais este setor que é grande gerador de trabalho e renda para nosso povo”, disse a secretária Dayanna.