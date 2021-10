Mais recente via contemplada pelo projeto Ação Asfalto - (Divulgação)

Publicado 21/10/2021 18:20

Em mais uma etapa do projeto Ação Asfalto, a prefeitura de Paty do Alferes terminou o recapeamento do asfalto na entrada de Avelar. Para o asfaltamento, a equipe da Secretaria de Obras realizou drenagem e saneamento, colocou de caixas de coleta de água e também preparou base e sub-base. De acordo com o secretário de Obras, este trabalho garante a qualidade da aplicação da massa asfáltica e diminui em 50% os custos do projeto. “Quero agradecer ao prefeito Juninho e o vice Arlindo por acreditar em nosso trabalho e estarem fazendo história em Paty, e a nossa equipe, em especial nosso diretor Ricardo Lare, por fazer a preparação das vias, o que reduz os custos da aplicação pela metade”, disse Alexandre Lisboa.

Criado na gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista em 2018, o projeto já pavimentou mais de 60 ruas em diferentes bairros do município. “Este é um projeto muito importante. Nós estamos levando desenvolvimento, tirando muitas famílias da poeira e lama com este projeto. Faltam muitas vias porque nosso município em sua maioria é rural, mas já fizemos 60 ruas e vamos fazer muito mais, este é o maior projeto de asfaltamento que nossa Paty já teve e vamos continuar a fazer com muito trabalho e dedicação”, disse o prefeito.



O diretor de Obras Ricardo Lare disse que a empresa responsável adiou o asfaltamento do Maravilha em razão dos dias chuvosos, mas que a equipe está trabalhando para que a aplicação do asfalto seja realizada assim que possível. A prefeitura também firmou um convênio com o estado e aguarda liberação para asfaltar vias de Campo Verde, Estrada das Antas e Granja.