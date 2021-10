Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Publicado 18/10/2021 11:35



A Prefeitura de Paty do Alferes preparou um guia completo com todos os passos para os empreendedores que querem regularizar suas atividades. O e-book 'Seja MEI', com informações de como um profissional pode se cadastrar como microempreendedor individual, está disponível para download gratuito no site da prefeitura do município

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico, a pandemia de covid-19 ampliou o debate sobre o empreendedorismo no Brasil, já que muitas famílias foram impactadas em sua situação financeira. Dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal revelam que cerca de 1,5 milhão de pessoas buscaram a formalização para vencer o desemprego e se adaptar à flexibilização das relações de trabalho. “O MEI tem se comportado como um caminho para quem precisa trabalhar por conta própria, seja abrindo um negócio ou prestando serviços, utilizando um CNPJ com um custo menor e com acesso a alguns benefícios previdenciários. A expectativa é que o crescimento no registro de MEIs continue este ano. A pedido do prefeito Juninho, preparamos este material para orientar o cidadão de como ele pode se formalizar, garantir direitos e vislumbrar uma nova perspectiva de trabalho e mais qualidade de vida. A nossa Casa do Empreendedor também está aberta para ajudar e tirar dúvidas de quem busca empreender e deseja se formalizar ao abrir um MEI”, disse Henrique Gonçalves.



A Casa do Empreendedor de Paty funciona na loja 5 da sede da Prefeitura (Rua Cel. Manoel Bernardes, 167), de segunda a sexta, entre 9h e 18h. Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 24 98166-8275.