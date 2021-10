Escola fica localizada no centro de Paty - (Divulgação)

Publicado 13/10/2021 18:44

A prefeitura de Paty do Alferes inaugurou a reforma da E. M. Profª. Laudelina Bernardes, localizada no centro da cidade. Além de reformada e acessível para pessoas com deficiência, a unidade que atende cerca de 350 crianças do 1º ao 5º ano foi ampliada em 100%, ganhando espaço externo coberto para recreação, amplo refeitório, cozinha, novos banheiros, sala de direção, sala de professores, sala de coordenação pedagógica, nova sala de multiuso, dispensa, almoxarifado, área de serviço e paisagismo. As salas de aula também foram ampliadas e a escola recebeu novo telhado, piso, pintura geral, instalações elétricas e hidráulicas.



“Quero agradecer a Deus por esta vitória coletiva, à toda a equipe da prefeitura e ao meu pai, deputado Eurico Júnior, que iniciou esta obra enquanto era secretário de Educação. Quero agradecer à Câmara dos Vereadores pelo apoio. Esta escola ficou linda, ampla e com todo o suporte para que nossos alunos tenham um ensino ainda melhor. Vamos investir cada vez mais para a educação de Paty ser a melhor do estado”, disse o prefeito Juninho Bernardes. “Enquanto eu era secretário de Educação, Juninho e Arlindo me chamaram dizendo que queriam investir em Educação. Começamos os trabalhos de reforma de 7 escolas e o projeto para a construção de uma nova. Esta escola ficou linda, de primeira qualidade! Um orgulho saber que nossas crianças vão poder estudar em um espaço tão bonito. Parabéns prefeito Juninho, vice Arlindo, toda equipe da prefeitura e toda a comunidade escolar por mais esta conquista”, disse o deputado Eurico.

Na cerimônia de inauguração, também estavam presentes secretários municipais, vereadores e ex-diretoras, que foram homenageadas pela contribuição que deram ao ensino municipal. “Vemos, hoje, em Paty, o executivo e o legislativo se unindo para o melhor de nossa cidade, o melhor de nossa educação. É muito bom neste período de retorno às aulas, seguindo todos os critérios de biossegurança, contar com instalações amplas e reformadas para nossas crianças. Estamos trabalhando muito para mais conquista para a nossa educação patiense”, ressaltou o secretário de Educação David de Mello Silva.