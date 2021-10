Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Publicado 07/10/2021 19:48

Amanhã (08), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes vai iniciar a aplicação da terceira dose da vacina contra covid-19 nos profissionais de saúde do município que tomaram a segunda dose em fevereiro e março deste ano. Para receber a vacina, o profissional de saúde deve se dirigir à a unidade Alba Monteiro Bernardes (Maternidade), das 8h às 14h, e apresentar cartão de vacinação, documento com foto, CPF e cartão do SUS.