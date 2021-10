96ª DP (Miguel Pereira) - Divulgação

Duas das cinco pessoas suspeitas de tentar matar um homem em maio deste ano em Paty do Alferes foram presas nesta quarta-feira (06). A Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão expedidos contra os jovens de 25 e 24 anos, que vão responder por tentativa de homicídio. Os dois foram localizados em suas casas; um mora em Paty e outro na cidade vizinha, Miguel Pereira.

Conforme informou O DIA à época, o crime aconteceu no dia 12 de maio. Um homem de 33 anos começou a ser agredido dentro de um bar por cinco pessoas, que segundo as investigações seriam sua ex-namorada e parentes dela. Após ser esfaqueada duas vezes, a vítima tentou fugir e continuou sendo espancada, inclusive com pauladas, na rua. De acordo com apuração do g1, a ex-namorada teria acompanhado toda a agressão e dito: "Eu te avisei que eles iriam te pegar. Eu tenho família. Bem feito". Bastante ferido e com o pulmão perfurado, o homem foi levado para um hospital de Miguel Pereira e liberado no dia seguinte. A participação da ex-namorada da vítima, da ex-sogra e de um terceiro envolvido no crime continuam em investigação.