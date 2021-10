Feira Agroecológica acontece todo sábado - (Divulgação)

Publicado 07/10/2021 15:08

No próximo sábado (09), a prefeitura de Paty do Alferes celebra o aniversário de 4 anos da Feira Agroecológica do município, que é realizada todo sábado na Praça George Jacob Abdue, no Centro. Para festejar a data, haverá um feirão de desconto com produtos a partir de R$ 0,99. Segundo a prefeitura, o braço da feira no distrito de Avelar também vai contar com os descontos neste sábado. As duas feiras são realizadas entre 8h e 13h.



Atualmente, a Feira é formada por 30 feirantes da agricultura familiar e conta com mais de 100 agricultores do município como fornecedores. “Hoje, nossa feira impacta mais de 150 famílias direta e indiretamente, gera trabalho e renda para o homem do campo e mais que triplicou a variedade de produtos cultivados em nosso município. Também estamos com novidades: duas mulheres estão à frente das feiras organizando os trabalhos e agora modernizamos a distribuição do Vale Feira no lugar do papel é feita pelo aplicativo, por meio do qual os servidores municipais recebem R$50 por mês para adquirir produtos da agricultura familiar. Parabéns ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo por esta iniciativa!”, disse o secretário José Renato Rosa.



O prefeito também comentou a evolução da feira. “Quando eu prometi na campanha para o meu primeiro mandato que ia voltar com a Feira em Paty, muitas pessoas não acreditaram. Mas com trabalho e dedicação conseguimos investir na agricultura familiar e hoje este projeto está consolidado e já ampliou para o nosso segundo Distrito. Estamos trabalhando para ampliar e melhorar ainda mais tanto a feira de Paty quanto a de Avelar, quero agradecer a todos os feirantes que acreditaram em nosso projeto e toda a equipe tanto da secretaria de agricultura quanto outras que ajudam e apoiam a feira hoje ser uma realidade em nosso município”, disse Juninho Bernardes.