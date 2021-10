Filhotes e adultos aguardam adotantes em Paty - (Reprodução)

Neste sábado (09), a Feira Agroecológica de Paty do Alferes vai promover mais uma edição da Adoção Responsável do projeto Focinhos Carentes. No dia em que haverá descontos nos produtos em comemoração ao aniversário de 4 anos da feira , os cães que aguardam por adotantes estarão na Praça George Jacob Abdue, entre 9h e 13h.